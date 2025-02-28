ماكرون يحذّر: لا تخضعوا لأميركا

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حث الرئيس الفرنسي الأوروبيين على عدم التبعية والخضوع لواشنطن خلال زيارته للبرتغال.وقال في تصريحات اليوم الجمعة: في الوقت الذي تمر به الولايات المتحدة بتغييرات كبيرة، علينا أن نبقيها إلى جانبنا لأننا لسنا بحجة إلى مزيد من الانقسامات، لكننا سنعيش في فترة من عدم اليقين"كما أضاف أن "الخيارات التي تتخذها هذه الإدارة الأميركية تنتج عدم يقين جيوسياسي، واقتصادي أيضاً" في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي لوح بها ترامب سابقا بوجه دول الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلت فرانس برس.إلى ذلك حث الدول الأوروبية على عدم الخضوع لواشنطن وانتهاج سياسة التبعية. وقال إن البعض يؤيد فكرة أن يبقى الأوروبيون لطفاء مع الأميركيين، وربما الخضوع لهم" لكنه شدد على وجوب الدفاع عن مصالح وهوية أوروبا. وحث على الدفاع عن المبادئ والتاريخ الأوروبي، بتصميم وحسم. (العربية)