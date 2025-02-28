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الفاتيكان يكشف عن جديد حالة البابا فرنسيس الصحية

Lebanon 24
28-02-2025 | 04:26
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قال مكتب الصحافة التابع للكرسي الرسولي صباح الجمعة إن البابا فرنسيس أمضى ليلته 15 في مستشفى جيميلي في روما، حيث يتلقى العلاج من الالتهاب الرئوي الثنائي.

وقال مكتب الصحافة التابع للكرسي الرسولي في بيان صباح الجمعة، "بينما يتلقى البابا فرنسيس العلاج من الالتهاب الرئوي الثنائي في مستشفى جيميلي في روما، كما في الأيام الأخيرة، مرت الليلة بهدوء، والبابا يستريح الآن".
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