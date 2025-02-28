تسجيل أول حالة وفاة في أميركا بسبب تفشي الحصبة

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قال مسؤولو الصحة في ولاية تكساس الأميركية إن أول حالة وفاة بسبب تفشي الحصبة المتزايد في الأجزاء الغربية من الولاية كانت لطفل في سن المدرسة لم يحصل على التطعيم.وهذه أول حالة وفاة بالحصبة في الولايات المتحدة منذ عقد من الزمان.تم تأكيد 124 حالة الآن في تكساس، معظمها لأطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا.