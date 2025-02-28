الثلوج تحاصر 57 شخصًا جراء انهيار جليدي في ولاية هندية

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أفادت صحيفة "هندوستان تايمز" بأن 57 شخصًا على الأقل قد تحاصرهم الثلوج بعد انهيار جليدي وقع في ولاية أوتاراخند الجبلية شمال الهند.وقالت الصحيفة: "يوم الجمعة، اجتاح انهيار جليدي منطقة تشامولي في أوتاراخند، مما أسفر عن محاصرة 57 شخصًا على الأقل تحت كتل ثلجية ضخمة".وأشارت التقارير إلى أن العديد من العمال المحليين قد يكونون من بين المحاصرين تحت الثلوج.وقد بدأت السلطات المحلية عملية البحث والإنقاذ للمتضررين. (روسيا اليوم)