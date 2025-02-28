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الثلوج تحاصر 57 شخصًا جراء انهيار جليدي في ولاية هندية

Lebanon 24
28-02-2025 | 04:41
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أفادت صحيفة "هندوستان تايمز" بأن 57 شخصًا على الأقل قد تحاصرهم الثلوج بعد انهيار جليدي وقع في ولاية أوتاراخند الجبلية شمال الهند.

وقالت الصحيفة: "يوم الجمعة، اجتاح انهيار جليدي منطقة تشامولي في أوتاراخند، مما أسفر عن محاصرة 57 شخصًا على الأقل تحت كتل ثلجية ضخمة".
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وأشارت التقارير إلى أن العديد من العمال المحليين قد يكونون من بين المحاصرين تحت الثلوج.

وقد بدأت السلطات المحلية عملية البحث والإنقاذ للمتضررين. (روسيا اليوم)
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