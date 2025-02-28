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إقتصاد
إرتفاع أسعار العقارات في بريطانيا للشهر السادس على التوالي
Lebanon 24
28-02-2025
|
05:36
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سجّل متوسط أسعار العقارات في بريطانيا ارتفاعا خلال شباط للشهر السادس على التوالي.
وذكرت مؤسسة التمويل العقاري البريطانية "نيشن وايد بيلدينغ سوسيتي" أن أسعار العقارات ارتفعت خلال شهر شباط الجاري بنسبة شهرية بلغت 0.4 بالمئة، بحيث وصل متوسط سعر العقار إلى 270 ألف و493 جنيه استرليني أيّ 340 ألف و829 دولار.
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وارتفعت أسعار العقارت في بريطانيا بنسبة 3.9 بالمئة سنويا. (سكاي نيوز)
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