Advertisement

إقتصاد

إرتفاع أسعار العقارات في بريطانيا للشهر السادس على التوالي

Lebanon 24
28-02-2025 | 05:36
A-
A+
Doc-P-1327098-638763430954722992.jpg
Doc-P-1327098-638763430954722992.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجّل متوسط أسعار العقارات في بريطانيا ارتفاعا خلال شباط للشهر السادس على التوالي.

وذكرت مؤسسة التمويل العقاري البريطانية "نيشن وايد بيلدينغ سوسيتي" أن أسعار العقارات ارتفعت خلال شهر شباط الجاري بنسبة شهرية بلغت 0.4 بالمئة، بحيث وصل متوسط سعر العقار إلى 270 ألف و493 جنيه استرليني أيّ 340 ألف و829 دولار.
Advertisement

وارتفعت أسعار العقارت في بريطانيا بنسبة 3.9 بالمئة سنويا. (سكاي نيوز)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:45 | 2025-02-28
09:39 | 2025-02-28
09:25 | 2025-02-28
09:19 | 2025-02-28
08:42 | 2025-02-28
08:12 | 2025-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24