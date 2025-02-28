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بالفيديو.. الشرع يؤدي صلاة الجمعة برفقة نجل أردوغان

Lebanon 24
28-02-2025 | 05:44
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أدى الرئيس السوري أحمد الشرع صلاة الجمعة برفقة وفد تركي رفيع المستوى، يرأسه نجل الرئيس التركي نجم الدين بلال أردوغان، في مسجد بني أمية الكبير وسط العاصمة دمشق. (روسيا اليوم) 
 
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