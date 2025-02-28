بالفيديو.. الشرع يؤدي صلاة الجمعة برفقة نجل أردوغان

#شام||الرئيس "أحمد الشرع" يصل إلى المسجد الأموي الكبير في #دمشق، لأداء صلاة الجمعة، برفقة وفد تركي رفيع المستوى، يرأسه نجل الرئيس التركي "نجم الدين بلال أردوغان" pic.twitter.com/WDpIVxepYc
— شبكة شام الإخبارية (@ShaamNetwork) February 28, 2025
#شام||الرئيس "أحمد الشرع" يصل إلى المسجد الأموي الكبير في #دمشق، لأداء صلاة الجمعة، برفقة وفد تركي رفيع المستوى، يرأسه نجل الرئيس التركي "نجم الدين بلال أردوغان" pic.twitter.com/WDpIVxepYc
#دمشق
وصول السيد بلال رجب طيب أردوغان نجل الرئيس التركي وبرفقته الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المسجد الأموي بدمشق لأداء صلاة الجمعة سوياً.
من المتوقع وصول الرئيس التركي إلى دمشق خلال اليوم أو يوم غد لأداء الصلاة في المسجد الأموي والتي وعد السوريين بها منذ عدة سنوات.… pic.twitter.com/oW0j79ax2G
— المرصد السوري_Syrian Observatory (@AlmarsadSyria) February 28, 2025
#دمشق
وصول السيد بلال رجب طيب أردوغان نجل الرئيس التركي وبرفقته الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المسجد الأموي بدمشق لأداء صلاة الجمعة سوياً.
من المتوقع وصول الرئيس التركي إلى دمشق خلال اليوم أو يوم غد لأداء الصلاة في المسجد الأموي والتي وعد السوريين بها منذ عدة سنوات.… pic.twitter.com/oW0j79ax2G
📌 الرئيس #أحمد_الشرع يصل إلى المسجد الأموي في #دمشق، لأداء صلاة الجمعة، برفقة وفد تركي رفيع المستوى، يرأسه نجل الرئيس التركي "نجم الدين بلال #أردوغان" 😍💚 pic.twitter.com/Ifz3WCg7ZV
— Esraa Droubi (@DroubiEsraa) February 28, 2025
📌 الرئيس #أحمد_الشرع يصل إلى المسجد الأموي في #دمشق، لأداء صلاة الجمعة، برفقة وفد تركي رفيع المستوى، يرأسه نجل الرئيس التركي "نجم الدين بلال #أردوغان" 😍💚 pic.twitter.com/Ifz3WCg7ZV