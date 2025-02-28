بالفيديو.. الشرع يؤدي صلاة الجمعة برفقة نجل أردوغان

#دمشق

وصول السيد بلال رجب طيب أردوغان نجل الرئيس التركي وبرفقته الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المسجد الأموي بدمشق لأداء صلاة الجمعة سوياً.



من المتوقع وصول الرئيس التركي إلى دمشق خلال اليوم أو يوم غد لأداء الصلاة في المسجد الأموي والتي وعد السوريين بها منذ عدة سنوات.… pic.twitter.com/oW0j79ax2G