الرئيس الصيني: إقتصادنا يُواجه صعوبات عدة

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أقر الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم الجمعة، بأن اقتصاد بلاده ما زال يواجه "صعوبات عدة" في مقال يُنشر هذا الأسبوع قبل اجتماع سياسي رئيسي في بكين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.وكتب شي في المقال الذي سيصدر في صحيفة الحزب الشيوعي الحاكم "كيوشي": "في الوقت الحاضر، تفاقم التأثير غير المؤاتي للتغيرات في البيئة الخارجية ولا يزال الاقتصاد الصيني يواجه العديد من الصعوبات والتحديات"، وفق ما أوردت "شينخوا".وتابع "في الوقت عينه، لا بد من الإقرار بأن الأسس الاقتصادية الصينية تبقى متينة مع مزايا كثيرة وصمود كبير وإمكانات هائلة".وأكد أن "الظروف المؤاتية لنمو طويل الأمد والمسار الإيجابي بالإجمال لم يتبدلا". (سكاي نيوز)