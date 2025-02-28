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هل حُسم تاريخ بدء شهر رمضان؟ إليكم ما قيل "فلكياً"

Lebanon 24
28-02-2025 | 06:42
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تتحرى السعودية ومصر وغالبية الدول الإسلامية مساء اليوم الجمعة هلال شهر رمضان المبارك لتحديد موعد بداية شهر الصيام، في وقت كشفت الحسابات الفلكية إمكانية رصد هلال رمضان مساء الجمعة من عدمه.
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ودعت المحكمة العليا في السعودية والمؤسسات الدينية في مصر ودول عربية وإسلامية إلى تحري هلال شهر رمضان مساء يوم الجمعة 28 فبراير الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان.

وكانت المحكمة العليا السعودية قالت في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس" إنه "نظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا .. أن 31 / 1 / 2025 هو غرة شهر شعبان لعام 1446هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الجمعة 28 / 2 / 2025".

وناشدت المحكمة العليا من يرى هلال رمضان بالعين المجرَدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

ويتم إعلان بداية شهر رمضان في اليوم التالي مباشرة بمجرد رصد الهلال، وبناء على دعوة السعودية فإن رمضان سيبدأ يوم السبت الموافق لـ 1 آذار أو الأحد الموافق لـ 2 آذار.

الحسابات الفلكية
 
 
مركز الفلك الدولي الذي يتخذ من الإمارات مقرا له قال في بيان على موقعه الإلكتروني، إن دول العالم الإسلامي تتحرى هلال شهر رمضان للعام 1446 الهجري في يوم الجمعة 28 شباط 2025.

وكشف أن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا ومعظم أفريقيا وجنوب أوروبا، وهي ممكنة بالعين المجردة من أجزاء واسعة من القارتين الأميركيتين.
 
وأضاف أنه بما أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من العالم الإسلامي يوم الجمعة، ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فمن المتوقع إعلان معظم دول العالم الإسلامي غرة شهر رمضان المبارك يوم السبت 1 آذار.

وفي حال بدأ شهر رمضان في هذا اليوم، فستكون هناك مفارقة غير عادية بأن يبدأ الشهران القمري والميلادي في نفس اليوم. (الحرة)
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