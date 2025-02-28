بشأن غزة... صحيفة تكشف ما تُخطّط له إسرائيل

وقال مصدر دبلوماسيّ غربيّ للصحيفة، إنّ "إسرائيل تُخطّط لتكثيف القتال عند استئناف الحرب في غزة".

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كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنّ "إسرائيل تعتقد أن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن لن يستمرّ لأكثر من عدة أسابيع".