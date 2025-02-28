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عربي-دولي

بشأن غزة... صحيفة تكشف ما تُخطّط له إسرائيل

Lebanon 24
28-02-2025 | 06:58
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كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنّ "إسرائيل تعتقد أن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن لن يستمرّ لأكثر من عدة أسابيع".
 
 
وقال مصدر دبلوماسيّ غربيّ للصحيفة، إنّ "إسرائيل تُخطّط لتكثيف القتال عند استئناف الحرب في غزة".
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غزة

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