16
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
12
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كانت على شرفة منزلها... إبنة الـ16 عاماً سقطت من الطابق الـ13
Lebanon 24
28-02-2025
|
07:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
لقيت فتاة مصرية مصرعها بعد سقوطها من شرفة شقتها في الطابق الـ13 خلال تعليق زينة شهر رمضان.
على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى المكان، حيث تبيّن من المعاينة أن الجثة تعود لـ ح.أ.ح البالغة من العمر 16 سنة.
Advertisement
وكشفت التحريات وأقوال المارة والجيران وأسرة الطفلة، أنها سقطت من شرفة شقتها بعدما اختل توازنها فجأة، فسقطت وسط الشارع. (العربية)
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد توقيفه.. الإفراج عن فنان لبناني شهير وهذا ما حصل!
Lebanon 24
بعد توقيفه.. الإفراج عن فنان لبناني شهير وهذا ما حصل!
12:12 | 2025-02-27
27/02/2025 12:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "آدم".. منخفض جوّي جديد
Lebanon 24
بعد "آدم".. منخفض جوّي جديد
14:24 | 2025-02-27
27/02/2025 02:24:09
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. إليكم ما كشفه الاب خنيصر عن حال الطقس
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. إليكم ما كشفه الاب خنيصر عن حال الطقس
02:52 | 2025-02-28
28/02/2025 02:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميّاً... دولٌ أعلنت عن موعد بدء شهر رمضان
Lebanon 24
رسميّاً... دولٌ أعلنت عن موعد بدء شهر رمضان
07:56 | 2025-02-28
28/02/2025 07:56:07
Lebanon 24
Lebanon 24
في اول اطلالة تلفزيونية له.. رئيس الجمهورية يرسم ملامح المرحلة المقبلة
Lebanon 24
في اول اطلالة تلفزيونية له.. رئيس الجمهورية يرسم ملامح المرحلة المقبلة
15:38 | 2025-02-27
27/02/2025 03:38:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:45 | 2025-02-28
هكذا تسبّب يحيى السنوار بإيقاف روبوت الذكاء الاصطناعي في التعليم الديني الإسرائيليّ
09:39 | 2025-02-28
غيوم كثيفة تغطي السماء.. السعودية تتحرى رؤية هلال رمضان
09:25 | 2025-02-28
تعيين سفير جديد لروسيا في واشنطن
09:19 | 2025-02-28
إقتصاد السويد ينمو بأسرع وتيرة خلال عامين ونصف
08:42 | 2025-02-28
من الذهب وعمره أكثر من 2000 عام.. إكتشاف جديد في مصر وهذا ما أعلنته وزارة السياحة
08:12 | 2025-02-28
تعرّض لمُحاولة قتل بسمّ الزرنيخ... منشق عن فيلق القدس يكشف تفاصيل مفاجئة (فيديو)
فيديو
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
02:31 | 2025-02-27
28/02/2025 16:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
04:27 | 2025-02-26
28/02/2025 16:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
03:50 | 2025-02-26
28/02/2025 16:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24