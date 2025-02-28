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عربي-دولي

كانت على شرفة منزلها... إبنة الـ16 عاماً سقطت من الطابق الـ13

Lebanon 24
28-02-2025 | 07:19
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لقيت فتاة مصرية مصرعها بعد سقوطها من شرفة شقتها في الطابق الـ13 خلال تعليق زينة شهر رمضان.


على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى المكان، حيث تبيّن من المعاينة أن الجثة تعود لـ ح.أ.ح البالغة من العمر 16 سنة.
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وكشفت التحريات وأقوال المارة والجيران وأسرة الطفلة، أنها سقطت من شرفة شقتها بعدما اختل توازنها فجأة، فسقطت وسط الشارع. (العربية)
 
 
 

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