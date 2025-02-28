من الذهب وعمره أكثر من 2000 عام.. إكتشاف جديد في مصر وهذا ما أعلنته وزارة السياحة

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عثرت السلطات المصرية على كشف أثري جديد من الذهب يعود تاريخه إلى أكثر من 2000 عام.وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، تفاصيل الإكتشاف الذي يضم مجموعة من الخواتم والتمائم والحلي المصنوعة من الذهب من عصر الأسرة 26 وذلك في معابد الكرنك في الأقصر.وأفادت الوزارة المصرية بأن الكشف الذي توصلت إليه البعثة الأثرية المصرية الفرنسية، يرجع تاريخه إلى بداية الأسرة السادسة والعشرين، وذلك أثناء أعمال الحفائر التي تجريها البعثة في القطاع الشمالي الغربي بمعابد الكرنك.وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا الكشف سيساهم في تقديم رؤية أوضح عن معابد الكرنك وتطوراته التاريخية خلال الألفية الأولى قبل الميلاد، مضيفاً أن البعثة عثرت على هذا الحلي داخل إناء صغير مكسور من الفخار ولكنه كامل الأجزاء، وجميع قطع الحلي في حالة جيّدة من الحفظ. (العربية)