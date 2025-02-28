تعيين سفير جديد لروسيا في واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، تعيين ألكسندر دارتشييف سفيراً جديداً لروسيا في واشنطن.



ومن المتوقع أن يغادر دارتشييف إلى مقر عمله في الولايات المتحدة في المستقبل القريب.



وقالت الوزارة إن "واشنطن أرسلت إلينا مذكرة رسمية تتضمن الموافقة على تعيين دارتشييف سفيرا جديدا لروسيا لدى الولايات المتحدة". (سكاي نيوز عربية)

Advertisement