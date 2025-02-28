روسيا وتركيا بحثتا قضايا تعزيز إمدادات الطاقة

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بحثت موسكو وأنقرة قضايا تعزيز إمدادات الطاقة الروسية إلى السوق التركية وزيادة نسبة المدفوعات بالروبل والليرة بعيدا عن الدولار بين البلدين.وجرى ذلك خلال لقاء بين نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في العاصمة موسكو.ووفقا لبيان صادر عن الحكومة الروسية فقد ركز اللقاء على التعاون في مجالات النفط والغاز، والفحم، والطاقة الكهربائية، والطاقة النووية، مع التأكيد على أن التعاون في مجال الطاقة يعد محورا استراتيجيا في العلاقات بين البلدين.وذكر البيان أن الجانبين ناقشا تعزيز التعاون الاستثماري في قطاع الطاقة، وقضايا إمدادات الطاقة الروسية إلى السوق التركية، وزيادة نسبة المدفوعات بالعملات الوطنية، بالإضافة إلى مستجدات بناء محطة "أكويو" النووية، التي من المقرر الانتهاء من بناء أربع وحدات طاقة منها في تركيا بحلول عام 2028. (روسيا اليوم)