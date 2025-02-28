14
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
4
o
زحلة
7
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مكتب السيستاني: الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
28-02-2025
|
11:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنَ مكتب السيستاني في النجف الأشرف أن يوم غد السبت هو المكمّل لشهر شعبان، ويوم الأحد الموافق 2 آذار هو الأول من شهر رمضان المبارك.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خلال رمضان.. هكذا يؤثر التأخر في تناول السحور على جودة النوم
Lebanon 24
خلال رمضان.. هكذا يؤثر التأخر في تناول السحور على جودة النوم
28/02/2025 21:18:54
28/02/2025 21:18:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه البلدان.. رمضان يبدأ يوم الأحد
Lebanon 24
في هذه البلدان.. رمضان يبدأ يوم الأحد
28/02/2025 21:18:54
28/02/2025 21:18:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. مشاهد من أول رمضان في سوريا
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. مشاهد من أول رمضان في سوريا
28/02/2025 21:18:54
28/02/2025 21:18:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مع بدء رمضان.. الجيش يُطلق "قذائف خلبية"
Lebanon 24
مع بدء رمضان.. الجيش يُطلق "قذائف خلبية"
28/02/2025 21:18:54
28/02/2025 21:18:54
Lebanon 24
Lebanon 24
السيستاني
رمضان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد "آدم".. منخفض جوّي جديد
Lebanon 24
بعد "آدم".. منخفض جوّي جديد
14:24 | 2025-02-27
27/02/2025 02:24:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميّاً... دولٌ أعلنت عن موعد بدء شهر رمضان
Lebanon 24
رسميّاً... دولٌ أعلنت عن موعد بدء شهر رمضان
10:20 | 2025-02-28
28/02/2025 10:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. إليكم ما كشفه الاب خنيصر عن حال الطقس
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. إليكم ما كشفه الاب خنيصر عن حال الطقس
02:52 | 2025-02-28
28/02/2025 02:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفي في حادث أليم... الموت يُؤلم فنانة بأحد أقربائها
Lebanon 24
تُوفي في حادث أليم... الموت يُؤلم فنانة بأحد أقربائها
10:00 | 2025-02-28
28/02/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة البطريرك الراعي بوعكة صحيّة
Lebanon 24
إصابة البطريرك الراعي بوعكة صحيّة
06:38 | 2025-02-28
28/02/2025 06:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:59 | 2025-02-28
بعد المشادة الكلامية.. إلغاء اتفاقية المعادن "النادرة"!
13:55 | 2025-02-28
صحافي أميركي يهاجم زيلينسكي.. "لماذا لا ترتدي بدلة رسمية؟"
13:53 | 2025-02-28
اتهمه بـ "المقامرة بالحرب العالمية الثالثة".. إليكم تفاصيل الخلاف بين ترامب وزيلينسكي!
13:48 | 2025-02-28
بعد التلاسن الحاد.. ترامب "طرد" زيلينسكي من البيت الأبيض
13:46 | 2025-02-28
مفاجأة استخباراتية في أميركا.. هذا ما حاولت الصين وروسيا فعله!
13:37 | 2025-02-28
"أظهرت قلة احترام لأميركا".. شاهدوا فيديو توبيخ ترامب لزيلينسكي
فيديو
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
02:31 | 2025-02-27
28/02/2025 21:18:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
04:27 | 2025-02-26
28/02/2025 21:18:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
03:50 | 2025-02-26
28/02/2025 21:18:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24