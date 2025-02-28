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مكتب السيستاني: الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك

Lebanon 24
28-02-2025 | 11:01
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أعلنَ مكتب السيستاني في النجف الأشرف أن يوم غد السبت هو المكمّل لشهر شعبان، ويوم الأحد الموافق 2 آذار هو الأول من شهر رمضان المبارك.
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