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عربي-دولي
في اتصال مع ستارمر.. السيسي يشدد على الإسراع في إعمار غزة
Lebanon 24
28-02-2025
|
12:26
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تلقى السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، حيث أكد الرئيس المصري على ضرورة سرعة بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن الاتصال شهد التأكيد على عمق العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات ذات الإهتمام المشترك، وخاصة التجارية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما.
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وأضاف محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول أيضا تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهان والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع.
وأكد السيسي ورئيس الوزراء البريطاني على ضرورة سرعة البدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين أهالي القطاع، لما سوف يترتب على ذلك من استعادة الاستقرار الإقليمي، حيث شدد الرئيس المصري في هذا السياق على أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من كانون الثاني 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعتبر الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الإتصال تناول أيضا الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان والصومال، وسبل إستعادة الاستقرار في تلك الدول وحماية سيادتها واستقلالها، والجهود المصرية في هذا الصدد، حيث حرص رئيس وزراء المملكة المتحدة على التأكيد على تثمينه للدور المصري المحوري في المنطقة، مشيراً إلى حرص بلاده على إستمرار التشاور والتنسيق مع مصر في كافة القضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك. (سكاي نيوز)
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