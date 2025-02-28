Advertisement

عربي-دولي

بعد سقوط الأسد.. مشاهد من أول رمضان في سوريا

Lebanon 24
28-02-2025 | 12:34
A-
A+
Doc-P-1327264-638763681675064270.jpg
Doc-P-1327264-638763681675064270.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستقبل سوريا، السبت، شهر رمضان للمرة الأولى بعد أكثر من ربع قرن بدون حكم عائلة الأسد.

ووسط ظروف سياسية معقدة، يأمل السوريون بتحسن أوضاعهم المعيشية بعد سنوات من المعاناة الصعبة التي خيمت على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
Advertisement

وعلى الرغم من التغير الهائل في الحياة السياسية بين حقبة بشار الأسد والإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، إلا أن الحياة المعيشية للسوريين لم تشهد تغيرات ملموسة وحقيقة.

الأسواق السورية شهدت قبل أيام تحضيرات واضحة للشهر لكن الحركة الشرائية خجولة للغاية.

واعتبرت الأمم المتّحدة أنّ الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية.

وأعلنت سوريا يوم غد السبت أول أيام شهر رمضان المبارك، حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية.

استعدادت الجامع الأموي

شهد الجامع الأموي في دمشق أعمال صيانة تحضيرا لاستقبال شهر رمضان.

وبعد سقوط النظام بدأت أعمال الصيانة والترميم في بعض أقسام الجامع، حيث شملت أعمال الترميم والطلاء وتنفيذ مشاريع إضاءة وتنظيف عامة، ضمن سلسلة مبادرات سورية تهدف إلى إعادة تأهيل جامع الأموي.

وأعلنت وزارة الأوقاف السورية عن بدء عملية تجديد فرش المسجد الأموي بدمشق، في خطوة جاءت تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:59 | 2025-02-28
13:55 | 2025-02-28
13:53 | 2025-02-28
13:48 | 2025-02-28
13:46 | 2025-02-28
13:37 | 2025-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24