لهذا السبب.. السعودية تمنع بث صلاة التراويح!

أكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في

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وقال المتحدث عبد الله العنزي إن "تصوير صلاة التراويح ممنوع وذلك حماية لأفكار الناس وحماية أيضا للمنابر الدعوية"، مشيرا إلى أن "هناك لجانا مختصة بمراقبة المساجد".وأشار العنزي في مقابلة مع قناة الإخبارية السعودية شبه الرسمية إلى إن المنع يطال التصوير أو البث المباشر بالهواتف المحمولة لصلاة التراويح والمحاضرات الدعوية، مبررا الخطوة بأنها تجنبا لنشر الأخطاء التي قد تحدث سواء عن جهل أو خطأ وتؤثر على الناس.