ترامب: زيلينسكي ليس مستعدًا للسلام وأهان الولايات المتحدة

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وقال ترامب: "لقد عقدنا اجتماعا مهما للغاية في البيت الأبيض اليوم. لقد تعلمنا الكثير مما لم يكن من الممكن أن نتعلمه لولا المحادثة في ظل هذه الضغوط والظروف. من المدهش ما تظهره الأمور من خلال العواطف، وقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن الرئيس زيلينسكي ليس مستعدا للسلام إذا شاركت أميركا، لأنه يعتقد أن مشاركتنا تمنحه ميزة كبيرة في المفاوضات".وأضاف: "لا أريد تقديم امتيازات، أريد السلام. لقد أهان الولايات المتحدة الأميركية في المكتب البيضاوي الثمين. ويمكنه العودة عندما يكون مستعدا للسلام".