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ترامب: زيلينسكي ليس مستعدًا للسلام وأهان الولايات المتحدة

Lebanon 24
28-02-2025 | 13:32
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب لقائه فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن الأخير غير مستعد لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، وأنه أظهر عدم احترام للولايات المتحدة.

وقال ترامب: "لقد عقدنا اجتماعا مهما للغاية في البيت الأبيض اليوم. لقد تعلمنا الكثير مما لم يكن من الممكن أن نتعلمه لولا المحادثة في ظل هذه الضغوط والظروف. من المدهش ما تظهره الأمور من خلال العواطف، وقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن الرئيس زيلينسكي ليس مستعدا للسلام إذا شاركت أميركا، لأنه يعتقد أن مشاركتنا تمنحه ميزة كبيرة في المفاوضات".
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وأضاف: "لا أريد تقديم امتيازات، أريد السلام. لقد أهان الولايات المتحدة الأميركية في المكتب البيضاوي الثمين. ويمكنه العودة عندما يكون مستعدا للسلام".
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