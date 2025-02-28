بعد المشادة الكلامية.. إلغاء اتفاقية المعادن "النادرة"!

ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أن توقيع اتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين واشنطن وكييف تم إلغاؤها بعد المشادة الكلامية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي.

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