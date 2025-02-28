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بعد المشادة الكلامية.. إلغاء اتفاقية المعادن "النادرة"!

Lebanon 24
28-02-2025 | 13:59
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ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أن توقيع اتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين واشنطن وكييف تم إلغاؤها بعد المشادة الكلامية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي.
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