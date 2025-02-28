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توغل إسرائيلي جديد في جنوب سوريا

Lebanon 24
28-02-2025 | 14:56
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أفاد "تلفزيون سوريا" بأن الجيش الإسرائيلي توغل اليوم الجمعة، في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، جنوبي سوريا.

ووفق شبكة "درعا 24" الإخبارية المحلية، أجرت مجموعة من الجيش الإسرائيلي عمليات استبيان استخباري من الأهالي خلال دخولها البلدة.
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وكانت القوات الإسرائيلية قد توغلت مساء أمس الخميس باتجاه تل مسحرة العسكري في ريف القنيطرة الشرقي، حسب "تلفزيون سوريا". 
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