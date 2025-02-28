توغل إسرائيلي جديد في جنوب سوريا

Advertisement

ووفق شبكة "درعا 24" الإخبارية المحلية، أجرت مجموعة من الجيش الإسرائيلي عمليات استبيان استخباري من الأهالي خلال دخولها البلدة.وكانت القوات الإسرائيلية قد توغلت مساء أمس الخميس باتجاه تل مسحرة العسكري في ريف القنيطرة الشرقي، حسب "تلفزيون سوريا".