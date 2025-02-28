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بتهم خطيرة.. توقيف 6 أساتذة في كلية طب الأسنان بجامعة دمشق

Lebanon 24
28-02-2025 | 16:17
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أعلن عماد الأيوبي، مدير المدينة الجامعية والمكلف بمتابعة ملف الفساد في كلية طب الأسنان بجامعة دمشق، توقيف 6 أساتذة بالكلية، تمت إدانة 4 منهم بشكل نهائي، على خلفية تهم بالفساد.

وفي تصريحات لموقع "تلفزيون سوريا"، أوضح عماد الأيوبي إن مهمة اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الفساد تنحصر باستقبال الشكاوى والتأكد من مصداقيتها ورفعها إلى اللجان المعينة عبر رابط مرفق بالوثائق، حيث تم اقتراح إيقاف بعض الأساتذة ريثما يتم اكتمال التحقيق، لافتا إلى أن اللجنة معنية بمتابعة وضبط حالات الفساد للطلاب أو الأساتذة على حدٍّ سواء.
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وتطرق الأيوبي في حديثه إلى طبيعة الحالات والمخالفات التي تصل اللجنة، مشيرا إلى أنها تشمل رشى أو كتابة تقارير من قبل أساتذة أو طلاب أو اعتداءات قد تصل للضرب، بما فيها "التشبيح" المُمارس من قبل بعض ممثلي اتحاد الطلبة، والذي وصل إلى "تورط بعضهم بالدماء" على حد قوله، كما أكد استغلال بعضهم لمناصبهم.

ولفت المسؤول التربوي إلى أن اللجنة تتابع عملها، ولا يوجد سقف زمني للنظر في الشكاوى المقدمة إليها، موضحا أن متابعة هذه المخالفات سيسهم بشكل إيجابي في تعزيز المؤسسة التعليمية التي عانت من الفساد شأنها شأن باقي المؤسسات.

وفي سياق آخر، قال الأيوبي إن نتائج الإحصاء الذي بدأته إدارة المدينة الجامعية لمتابعة وحصر المخالفات فيها، أظهرت وضع الاتحاد يده على أكثر من مئتي غرفة في المدينة، حيث كان يأخذ أكثر من عشرين غرفة في كل وحدة سكنية، ويمنحها لمحسوبين عليه من بينهم طلاب لا يحق لهم السكن أو موظفون وغيرهم، كل ذلك بغير وجه حق، إضافة لمخالفين لا يحق لهم السكن أصلا في المدينة، مؤكدا أن كل من لا يحق له السكن فيها سيتم إخراجه منها بعد انتهاء الامتحانات.
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