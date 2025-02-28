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عربي-دولي
الجيش الأميركي يوقف جميع العمليات السيبرانية ضد روسيا
Lebanon 24
28-02-2025
|
16:34
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أفاد موقع "Record" نقلا عن مصادر مطلعة، مساء اليوم الجمعة، بأن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث وجّه القيادة السيبرانية الأمريكية بوقف جميع الأنشطة ضد روسيا، بما في ذلك العمليات السيبرانية الهجومية.
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وفقا للموقع، تم نقل التعليمات إلى قائد القيادة السيبرانية، الجنرال تيموثي هو، الذي أبلغ القيادة الإلكترونية الأميركية بها، مشيرا إلى أن الأمر لا ينطبق على وكالة الأمن القومي الأمريكي "NSA" وأنشطتها الاستخباراتية فيما يتعلق بروسيا.
ووفقا للموقع بدأت القيادة السيبرانية الأميركية بالفعل في تحليل تداعيات قرار هيغسيت.
وقالت مصادر الموقع إن القيادة بدأت في إعداد تقييم للمخاطر لتقديمه إلى وزير الدفاع، والذي يحدد العمليات المتوقفة والتهديدات المحتملة الصادرة عن روسيا.
وفي وقت سابق اعترفت القيادة الإلكترونية الأميركية، أن وكالات الاستخبارات الأميركية نفذت عمليات إلكترونية هجومية ضد روسيا دعما لأوكرانيا.
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