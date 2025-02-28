زاخاروفا: كيف تمكن ترامب من ضبط نفسه وعدم ضرب هذا الوغد؟

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وكتبت زاخاروفا على قناتها على "تلغرام": "أعتقد أن أكبر كذبة لزيلينسكي من بين كل أكاذيبه هي التصريح في البيت الأبيض بأن نظام كييف في عام 2022 ترك وحده، دون دعم".وأضافت زاخاروفا: "كيف تمكن ترامب ونائبه فانس من ضبط نفسيهما وعدم ضرب هذا الوغد، إنها معجزة التحمل".