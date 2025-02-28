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عربي-دولي

زاخاروفا: كيف تمكن ترامب من ضبط نفسه وعدم ضرب هذا الوغد؟

Lebanon 24
28-02-2025 | 16:45
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "أكبر كذبة لفلاديمير زيلينسكي خلال اجتماعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت أن كييف تركت وحدها في عام 2022".

وكتبت زاخاروفا على قناتها على "تلغرام": "أعتقد أن أكبر كذبة لزيلينسكي من بين كل أكاذيبه هي التصريح في البيت الأبيض بأن نظام كييف في عام 2022 ترك وحده، دون دعم".
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وأضافت زاخاروفا: "كيف تمكن ترامب ونائبه فانس من ضبط نفسيهما وعدم ضرب هذا الوغد، إنها معجزة التحمل".
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