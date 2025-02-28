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عربي-دولي

بعد المُشادة العنيفة مع ترامب.. زيلينسكي: لا أدين له باعتذار

Lebanon 24
28-02-2025 | 23:13
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، انه لا يدين لنظيره الأميركي دونالد ترامب باعتذار، بعد ساعات على المشادة الكلامية بينهما في البيت الأبيض أمام الكاميرا.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بُثت مساء أمس الجمعة "أنا أحترم الرئيس ترامب وأحترم الشعب الأميركي".
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وعندما سأل مذيع البرنامج زيلينسكي إن كان على استعداد للاعتذار من ترامب، أجاب الرئيس الأوكراني: "أعتقد أنه يجب أن نكون منفتحين وصادقين جدا، وأنا لا أعتقد أننا فعلنا شيئا سيئا".

وشدد زيلينسكي الذي تعرضت بلاده للغزو الروسي قبل ثلاث سنوات، على أنه "لا يوجد أحد يريد إنهاء الحرب أكثر منا".

واعتبر الرئيس الأوكراني أنّ علاقة كييف بالولايات المتحدة يمكن "بالطبع" إنقاذها.

وقال زيلينسكي لشبكة فوكس نيوز إنّه يمكن "بالطبع" إصلاح العلاقات بين البلدين "لأنّ هذه علاقات تتجاوز حدود الرئيسَين، إنّها علاقات قوية وتاريخية بين شعبينا"، مضيفا أنه لا يريد أن يخسر الولايات المتحدة كشريك.

وشدد الرئيس الأوكراني على أنه يريد أن يكون ترامب "أكثر إلى جانبنا" في المفاوضات لإنهاء النزاع. (سكاي نيوز)



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