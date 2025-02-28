"أضاع وقتنا من أجل اجتماع كان سينتهي بهذه الطريقة".. روبيو يدعو زيلينسكي للاعتذار

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طالب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أممس الجمعة، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالاعتذار بعد مشادة كلامية مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.وقال روبيو لشبكة "سي ان ان"، إنّ على الرئيس الأوكراني أن "يعتذر عن إضاعة وقتنا من أجل اجتماع كان سينتهي بهذه الطريقة".وأضاف "لقد حددنا بوضوح تام ما هي خطتنا، وهي جلب الروس إلى طاولة المفاوضات" ولكن "في الأيام العشرة الأخيرة، وفي جميع الاتصالات التي أجريناها مع الأوكرانيين، كانت هناك تعقيدات، بما في ذلك التصريحات العلنية للرئيس زيلينسكي"، مشككا في استعداد الرئيس الأوكراني "للتوصل الى اتفاق سلام".وتابع روبيو "ربما لا يريد اتفاق سلام. إنه يقول إنه يريده ولكن ربما لا يريده"، مضيفا أن "هذه الطريقة في تقويض الجهود الرامية إلى إحلال السلام محبطة جدا".واعتبر زيلينسكي من جهته، أنه لا يدين لترامب باعتذار، بعد ساعات على المشادة الكلامية بينهما.وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بُثت مساء الجمعة "أنا أحترم الرئيس (ترامب) وأحترم الشعب الأميركي".وعندما سأل مذيع البرنامج زيلينسكي إن كان على استعداد للاعتذار من ترامب، أجاب الرئيس الأوكراني "أعتقد أنه يجب أن نكون منفتحين وصادقين جدا، وأنا لا أعتقد أننا فعلنا شيئا سيئا". (سكاي نيوز)