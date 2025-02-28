على مرأى الملايين: مزحة ثقيلة مهدت للمُشادة العنيفة.. شاهدوا كيف سخر ترامب من ثياب زيلينسكي (فيديو)

مهدت مزحة صغيرة عند باب البيت الأبيض للشجار الكلامي العنيف وغير المسبوق الذي اندلع مساء أمس الجمعة أمام الإعلام وعلى مرأى الملايين حول العالم، بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضيفه الأوكراني فولدومير زيلينسكي.



فخلال استقبال ترامب ضيفه، بادره فور خروجه من السيارة التي أقلته، قائلا بلهجة ساخرة إلى حد ما: "انظروا إليه في كامل أناقته.. ثياب جميلة"، في إشارة إلى ارتداء زيلينسكي ثياب غير رسمية، علما أنه ومنذ اندلاع الحرب في بلاده، دأب على الظهور بثياب ذات طابع عسكري أكثر.



إذ ظهر الرئيس الأوكراني بسروال وقميص أسود عليه شعار صغير لبلاده.



في حين ارتدى الرئيس الاميركي كعادته بزة رسمية مع ربطة عنق حمراء.



سؤال مستفز

لكن الأمر لم يتوقف هنا، فعند جلوس الزعيمين لتلقي أسئلة الصحفيين، بادره أحد المراسلين بلهجة وصفت بالاستفزازية سائلا "لماذا لا ترتدي بزة رسمية، أليس لديك واحدة، الأميركيون ينزعجون عندما يأتي ضيف لأرفع مكان في البلاد بثياب غير رسمية".



فما كان من ويلينسكي إلا أن أجاب أنه سيرتدي بزة عندما تنتهي الحرب في بلاده، فحاليا لديهم ما يكفي من المشاكل.



إلا أن الصحفي لم يستكن، فقاطعه مؤكدا أن الأميركيين أيضا لديهم مشاكل لكنهم يرتدون البزات حين يأتون إلى أرفع الأماكن الرسمية.



عندها دخل ترامب على الخط، مؤكدا مرة ثانية بابتسامة خفيفة أن لباس ضيفه جميل ويعجبه.



ليرد الرئيس الأوكراني بكلمة واحدة "آه حقاً؟!"

JUST IN: President Trump tells Ukrainian president Volodymyr Zelensky he's "all dressed up today" when he shows up to the White House in cargo pants and work boots.



"He's all dressed up today."



Lmao.pic.twitter.com/Jvf7Tdzav2 — Collin Rugg (@CollinRugg) February 28, 2025 Advertisement

بدا التوتر واضحا

حينها بدا واضحا أن التوتر بدأ يتسرب إلى الأجواء قبل أن ينفجر الاحتقان بين الرجلين، بمؤازرة مستشار الرئيس جي دي فانس الذي صب الزيت على النار، طالبا من زيلينسكي شكر ترامب على كل المساعدة التي قدمها لبلاده ولا يزال.





في حين ظهر الصمت والقنوط واضحا على محيا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي جلس دون التفوه ببنت شفة، متجهم الوجه!

NEW: JD Vance starts laughing after President Zelenskyy is asked by a reporter why he is not wearing a suit to the Oval Office.



Good question!



Reporter Brian Glenn: "Why don't you wear a suit? Do you own a suit?"



Zelenskyy: "I will wear a costume when this war will finish.… pic.twitter.com/Pwn5oaKyOr — Collin Rugg (@CollinRugg) February 28, 2025

وفي السياق أكد مصدران مطلعان أن أحد العوامل الصغيرة التي أثارت غضب ترامب هو حقيقة أن زيلينسكي لم يرتد بزة، حسبما نقل موقع Axios.



كما أضافا أن مستشاري ترامب أخبروا فريق زيلينسكي في عدة مناسبات أنه يفضل أن يتخلى عن لباسه العسكري عند زيارة البيت الأبيض.



لكن الأمر أبعد من ذلك بالتأكيد، فالعلاقات بين واشنطن وكييف اتخذت منحى متوترا خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد الاتصال الهاتفي بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، فضلا عن القمة التي عقدت بين وفدي البلدين في السعودية يوم 18 فبراير.



إذا أبدى زيلينسكي علناً انزعاجه من هذا الاتصال واللقاء على السواء، معتبرا أنه لا يجوز مناقشة أي أمر يتعلق ببلاده دون حضور ممثلين عنها.(العربية)





