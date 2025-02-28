تفاصيل تكشف للمرة الاولى.. اليكم ما جرى في لقاء الـ50 دقيقة بين ترامب وزيلينسكي

كتب موقع "العربية": لأول مرة بالتاريخ الحديث، احتدمت المواجهة الكلامية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي، الجمعة.



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وأضافت مراسلة "العربية" أن المشهد كان غريباً جداً، وأنها لم تألفه منذ 20 عاماً من تغطيتها لأحداث البيت الأبيض.



كما تابعت أن تعليقات الرئيس الأميركي انهالت على كل تفاصيل نظيره أثناء اللقاء، حتى إنه انتقد لباس الرئيس الأوكراني قائلاً له: "لماذا ترتدي الزي العسكري.. لماذا لا ترتدي ملابس تليق بالبيت الأبيض؟".



كذلك قال زيلينسكي لترامب: "استقبلتني في البيت الأبيض لإهانتي".



أيضا أوضحت المراسلة أن العادة لا تجري بأن يجتمع الرئيس الأميركي ونائبه مع ضيف ما ومناقشته أمام الصحافيين بهذه الحدّة، خصوصا أن ترامب قد يقبل استقبال 30 سؤالاً على العلن دون أي اعتراض. فاللقاء الذي استمر لأكثر من 50 دقيقة، تحوّل بين الزعيمين إلى تلاسن حاد ومشّادة كلامية أمام الصحافيين وعدسات الكاميرات.وأضافت مراسلة "العربية" أن المشهد كان غريباً جداً، وأنها لم تألفه منذ 20 عاماً من تغطيتها لأحداث البيت الأبيض.كما تابعت أن تعليقات الرئيس الأميركي انهالت على كل تفاصيل نظيره أثناء اللقاء، حتى إنه انتقد لباس الرئيس الأوكراني قائلاً له: "لماذا ترتدي الزي العسكري.. لماذا لا ترتدي ملابس تليق بالبيت الأبيض؟".كذلك قال زيلينسكي لترامب: "استقبلتني في البيت الأبيض لإهانتي".أيضا أوضحت المراسلة أن العادة لا تجري بأن يجتمع الرئيس الأميركي ونائبه مع ضيف ما ومناقشته أمام الصحافيين بهذه الحدّة، خصوصا أن ترامب قد يقبل استقبال 30 سؤالاً على العلن دون أي اعتراض.

ولفتت إلى أن تخطّي الإهانة التي وجّهت إلى الرئيس زيلينسكي في البيت الأبيض سيكون صعباً، ما قد ينذر باحتمال تعنّت أوكرانيا بخصوص الاتفاق، خصوصا أن المشادة الكلامية حدثت أمام الأوكرانيين والأوروبيين الذين يملكون نفس الرؤية لناحية أن روسيا دولة معتدية وأن أوكرانيا معتدى عليها.



وأشارت إلى أن هذا اللقاء شهد حضور جمع كبير من الصحافيين، مؤكدة أن العدد فاق المئات، وأنهم تجمّعوا أمام مخارج البيت الأبيض لا أمام قاعة المؤتمر الصحافي المزمع عقده.



بدوره، أفاد مراسل "العربية/الحدث" من أمام البيت الأبيض، بأن المشهد غير مسبوق، مؤكداً أنه يدخل كتب التاريخ والوثائقيات.



كما تابع أن الرئيس الأميركي نشر وهو جالس مع نظيره عبر منصته "تروث سوشيال"، تغريدة قال فيها إن نظيره غير جاهز لعقد الاتفاق، معلناً إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان مقرراً.



كذلك لفت إلى أن هدف ترامب كان عقد صفقة المعادن مع تطبيق اتفاق إنهاء الحرب ووقف النار، لكن زيلينسكي كان له أهداف أكبر، وهي النقطة التي فجّرت خلافاً مع نائب الرئيس فانس.



إلى أن خرج أخيراً الرئيس الأوكراني مع الوفد المرافق له من البيت الأبيض، وبقي ترامب داخله، وسط كلام تداوله الإعلام الأميركي قال إن الرئيس الأميركي طلب من نظيره المغادرة.

إلغاء اتفاق المعادن

بعد ذلك، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غادر مقر الرئاسة الأميركية في وقت مبكر، الجمعة، بعد اجتماع شائك في المكتب البيضاوي مع الرئيس دونالد ترامب.



وأضاف أن زيلينسكي وترامب لم يوقعا على اتفاق المعادن.



وذكر أن ترامب لا يستبعد التوصل إلى اتفاق شريطة أن تصبح أوكرانيا مستعدة لإجراء محادثة بناءة.



وقال المسؤول إن الأمر متروك للأوكرانيين إذا كان من الممكن وضع موعد جديد للمؤتمر الصحافي المشترك الذي جرى إلغاؤه مع بقاء زيلينسكي في الولايات المتحدة.



وكان ترامب أخبر زيلينسكي أن تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام، متهماً إياه بأنه وضع نفسه في مأزق، وأنه لا يملك أي أوراق مساومة، قائلاً له "عليك أن تبدي الشكر".



وقال ترامب موجهاً كلامه بغضب لزيلينسكي: "أنت تقامر باندلاع حرب عالمية ثالثة"، وتابع "لا تخبرنا بما يجب أن نفعله... أنت ضعيف بلا الولايات المتحدة".



ثم تدخل نائب ترامب جي دي فانس في الحديث موجهاً كلامه لزيلينسكي "أنتم تزجون بالكثير من الجنود إلى الحرب"، وقال "الأفعال أهم من الأقوال".



كذلك أكد الرئيس الأميركي أن اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا "قريب نسبيا"، وذلك خلال استقباله نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، في البيت الأبيض.

وأخبر ترامب زيلينسكي أن جنوده كانوا شجعانا بشكل لا يصدق، وأن الولايات المتحدة تريد أن ترى نهاية للقتال، وأن يتم استخدام الأموال في "أنواع مختلفة من الاستخدامات مثل إعادة البناء".



كذلك أضاف ترامب أن اليوم سيتم التوقيع على صفقة المعادن مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن الصفقة مع أوكرانيا عادلة جدا.



كما أكد أن المحادثات مع روسيا جيدة جدا.



"لا تسويات مع بوتين"

بالمقابل، قال الرئيس الأوكراني لترامب إنه لا ينبغي أن تكون هناك "تسويات" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بينما يتفاوض الطرفان لإنهاء الحرب بعد غزو موسكو.



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وأضاف زيلينسكي، الذي عرض على ترامب صورا لفظائع الحرب في اجتماع بالبيت الأبيض، أنه لا ينبغي أن تكون هناك "تسويات مع من قاتل على أراضينا".



وتابع قائلا "أعتقد أن الرئيس ترامب في صفنا".



ثم وجّه زيلينسكي كلامه لفانس قائلاً: "تحدث معي باحترام".