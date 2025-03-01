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عربي-دولي

ترامب: لن يستمر القتال في أوكرانيا

Lebanon 24
01-03-2025 | 00:01
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بعد الشجار الصاخب الذي نشب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي، الجمعة، أكد سيد البيت الأبيض، أن القتال لن يستمر.
وأضاف ترامب للصحافيين، أن نظيره الأوكراني فولوديمر زيلينسكي لم يبد كرجل يرغب في تحقيق السلام، مشدداً على أن عليه أن يجنح له.
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كما رأى أن زيلينسكي يرغب في مواصلة الحرب، بينما ترغب أميركا بوقفها لأنها لو استمرت فقد تستمر لـ 10 سنوات إضافية، وفق تعبيره.

وأكد أن اللقاء مع زيلينسكي لم ينتهِ بشكل جيد.

كذلك استبعد الرئيس الأميركي استئنافا فوريا للمحادثات مع الرئيس الأوكراني.

وقال ترامب في أول ظهور علني له بعد المواجهة يوم الجمعة: "حسنا، إنه يريد ذلك الآن. إنه يريد العودة الآن، ولكن لا يمكنني فعل ذلك".

جاء هذا بعدما اعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، أن زيلينسكي حاول التقليل من أهمية مساعدات أميركا المقدمة لأوكرانيا.

وكانت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ذكرت، الجمعة، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوسعه تغيير الأمر بعد أن انتهى اجتماع شائك مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم توقيع صفقة المعادن التي كانت متوقعة.
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