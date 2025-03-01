مزيد من الدعم.. واشنطن تقر بيع ذخائر وجرافات لإسرائيل

بعد أكثر من 15 شهراً من الحرب في قطاع غزة، أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها وافقت على بيع ذخائر وجرافات وغيرها من المعدات لإسرائيل، بقيمة ثلاثة مليارات دولار.



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كما أفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأن المقاولين الرئيسيين للحزمة الأولى هما شركتا ريبكون وبوينغ، في حين تشمل الحزمة الثانية شركة جنرال ديناميكس.



وأضافت أن وزارة الخارجية وافقت أيضاً على بيع جرّافات "كاتربيلر دي 9" ومعدات ذات صلة لإسرائيل بقيمة نحو 295 مليون دولار. فقد أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية في بيان أن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، وافق على بيع إسرائيل قنابل ورؤوسا حربية ومعدات توجيه بقيمة أكثر من مليارين ونصف مليار دولار، وجرافات ومعدات أخرى بقيمة 300 مليون دولار تقريبا.كما أفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأن المقاولين الرئيسيين للحزمة الأولى هما شركتا ريبكون وبوينغ، في حين تشمل الحزمة الثانية شركة جنرال ديناميكس.وأضافت أن وزارة الخارجية وافقت أيضاً على بيع جرّافات "كاتربيلر دي 9" ومعدات ذات صلة لإسرائيل بقيمة نحو 295 مليون دولار.

جاءت هذه المساعدات بعد أسابيع من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد استلامه المنصب في كانون الثاني الماضي، أن "عددا كبيرا من الأشياء" التي طلبتها إسرائيل من الولايات المتحدة، يجري تسليمها حاليا.



وكتب حينها على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "الكثير من الأشياء التي كانت إسرائيل قد طلبتها ودفعت ثمنها، ولكن لم يُرسلها الرئيس السابق جو بايدن، باتت الآن في طريقها إلى التسليم، من دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل".