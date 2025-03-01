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استجابة لدعوة اوجلان.. حزب العمال الكردستاني يعلن وقف إطلاق النار مع تركيا

Lebanon 24
01-03-2025 | 01:05
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أكد حزب العمال الكردستاني، اليوم السبت، وقف إطلاق النار مع تركيا، استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان.

وقال الحزب إنه "سيمتثل لدعوة زعيمه المسجون بتحقيق السلام وإعلان وقف إطلاق النار بدءا من السبت".
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والخميس الماضي أطلق أوجلان دعوة للحزب، من أجل نزع سلاحه وحل نفسه، في خطوة قد تؤدي إلى إنهاء صراع مستمر منذ أكثر من 40 عاما مع تركيا.

وتعليقا على الدعوة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إنها تمثل بداية "مرحلة جديدة".

واعتبر أردوغان أنه توجد الآن "فرصة لخطوة تاريخية".

وقد تمهد هذه الخطوة الطريق لمحادثات سلام جديدة بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية، وهي الخطوة الأولى من هذا النوع منذ أكثر من عقد.

يذكر أن حزب العمال الكردستاني مدرج كمنظمة إرهابية في تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. (سكاي نيوز)

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