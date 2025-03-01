عراك بالأيدي بين زيلينسكي وترامب.. فيديو ينتشر

انتشر أمس الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مريب يجمع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد المواجهة الكلامية بينهما في البيت الأبيض.



وظهر في الفيديو الذي بدا أنه مركب، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقوم من مقعده ويمسك بيد الرئيس الأميركي ترامب بانفعال، الأمر الذي تطور لعراك بالأيدي بين الرئيسين بحسب الفيديو.

"عليك أن تبدي الشكر"

وتحوّل لقاء بين الرئيسين في المكتب البيضاوي استمر لـ50 دقيقة، أمس الجمعة، إلى تلاسن حاد ومشّادة كلامية أمام الصحافيين وعدسات الكاميرات. إذ أخبر ترامب زيلينسكي أن تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام، متهماً إياه بأنه وضع نفسه في مأزق، وأنه لا يملك أي أوراق مساومة، قائلاً له "عليك أن تبدي الشكر".



يذكر أن الرئيس الأميركي كان استقبل نظيره الأوكراني في البيت الأبيض، الجمعة، لتوقيع اتفاق حول المعادن النادرة والحديث عن إنهاء الحرب مع روسيا.



وأتى الاجتماع الذي شهد توترا كبيرا، بعد نشاط دبلوماسي متواصل منذ أسبوع حضر فيه الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني إلى البيت الأبيض، لإقناع ترامب بعدم التخلي عن كييف.(العربية)











