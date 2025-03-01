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عربي-دولي
بعد المُشادة مع ترامب.. 14 حاكما ديمقراطيا يتضامنون مع زيلينسكي
Lebanon 24
01-03-2025
|
02:22
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أعرب 14 حاكما ديمقراطيا في الولايات المتحدة عن تضامنهم مع أوكرانيا، بعد المشادة التي وقعت بين رئيسها فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، أمس الجمعة.
ووقع على البيان أكثر من نصف حكام الحزب الديمقراطي البالغ إجمالي عددهم 23 حاكما.
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وقال الموقعون إن ترامب ونائبه جي دي فانس "استخدموا المكتب البيضاوي لتوبيخ زيلينسكي بسبب عدم ثقته في كلمة (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين".
وقال الحكام في بيانهم: "يجب أن يحمي الأميركيون قيمنا الديمقراطية القوية على الساحة العالمية، بدلا من تقويض عمل الرئيس زيلينسكي للقتال من أجل وطنه وحرية شعبه بعد تعرض وطنه للغزو من جانب روسيا".
ووقع على البيان كل من أندي بيشير من كنتاكي، وتوني إيفرز من ويسكونسن، وبوب فيرغسون من واشنطن، ومورا هيلي من ماساتشوستس، وكاثي هوكول من نيويورك، ولورا كيلي من كانساس، وميشيل لوغان غريشام من نيو مكسيكو، وجانيت ميلز من مين، وفيل مورفي من نيو جيرسي، وجي بي بريتزكر من إلينوي، وجوش شابيرو من بنسلفانيا، وغوش ستاين من نورث كارولينا، وتيم والز من مينيسوتا، وغريتشن ويتمر من ميشيغان.(سكاي نيوز)
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