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السنوار يتسبب بتعليق نظام ذكاء اصطناعي إسرائيلي

Lebanon 24
01-03-2025 | 03:21
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أكد وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، أمس الجمعة، تعليق نظام ذكاء اصطناعي تم إطلاقه في نظام التعليم الديني الحكومي في البلاد، مشيرا إلى "شكاوى بشأن استخدامه".

وكانت محادثة مع النظام الجديد عن زعيم حركة حماس يحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل في غزة تشرين الأول الماضي ، من بين أسباب قرار الوزير.
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فعندما سئل نظام الذكاء الاصطناعي عما إذا كان باروخ غولدشتاين إرهابيا، أجاب النظام أن أفعاله تشكل عملا إرهابيا.

وكان غولدشتاين طبيبا أميركيا إسرائيليا متطرفا دينيا، وفي عام 1994 قتل 29 فلسطينيا في الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

لكن النظام رفض الإجابة عما إذا كان هجوم حماس المباغت على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023 الذي خطط له السنوار يصنف عملا إرهابيا، مشيرا إلى أن السؤال "سياسي بطبيعته".

وتسببت هذه المحادثة في ضجة داخل إسرائيل بعدما  انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، وكانت واحدة من الشكاوى الأساسية بشأن نظام الذكاء الاصطناعي التي تسببت في تعليقه.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن قرار تعليق النظام اتخذ "بعد أن اشتكى المعلمون وأولياء الأمور في قطاع التعليم الديني الذين اختبروا المنصة، من أنها تحتوي على صور ومحتوى اعتبروه غير لائق".(سكاي نيوز)






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