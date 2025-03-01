المرحلة الاولى من اتفاق غزة انتهى.. مصير غزة على الطاولة بين تجدد القتال واستمرار الهدنة

كتب موقع "الحرة": يشارك ممثلون من إسرائيل وقطر والولايات المتحدة في "مباحثات مكثفة" في القاهرة لتحديد المراحل المقبلة من اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، وسط تساؤلات عما سيجري بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يوم السبت.
وأرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مفاوضين إلى القاهرة بعد أن سلمت حماس، مساء الأربعاء، جثث أربع رهائن كانوا محتجزين في غزة مقابل الإفراج عن أكثر من 600 معتقل فلسطيني من السجون الإسرائيلية.
كانت هذه آخر عملية تبادل بين الطرفين في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق التي تنتهي السبت، والتي بدأ العمل بها في 19 كانون الثاني بعد 15 شهراً من الحرب المدمرة. في وقت ما زال هناك 58 رهينة في غزة، بينهم 34 يؤكد الجيش الإسرائيلي أنهم لقوا مصرعهم.
كان من المفترض أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل إنهاء الحرب بشكل نهائي واستكمال الإفراج عن الرهائن، خلال الأسابيع الستة من المرحلة الأولى، لكن لم يتم التوصل إلى ذلك حتى الآن.
وأبدت حماس استعدادها للإفراج عن جميع الرهائن "دفعة واحدة" خلال المرحلة الثانية، إلا أن وكالة أسوشيتد برس ذكرت أن الوصول إلى هذه المرحلة سيكون صعبًا، حيث من المحتمل أن يجبر إسرائيل على الاختيار بين هدفين رئيسيين في الحرب: عودة الرهائن بشكل آمن، أم القضاء على حماس بالكامل.
تمديد المرحلة الأولى
إحدى الاحتمالات هي أنه بدلاً من الانتقال إلى المرحلة الثانية، قد تحاول إسرائيل تمديد المرحلة الأولى من أجل مزيد من تبادل الرهائن مقابل المعتقلين.
وقال ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي للشرق الأوسط في إدارة الرئيس دونالد ترامب، في مقابلة مع برنامج "State of the Union" على شبكة "سي أن أن" يوم الأحد إنه يأمل في التفاوض بشأن المرحلة الثانية خلال تمديد المرحلة الأولى.
ولم يدعم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو علنًا فكرة تمديد المرحلة الأولى. فهو تحت ضغط من المتشددين في ائتلافه الحاكم لاستئناف الحرب ضد حماس، لكنه أيضًا يواجه ضغطًا من الإسرائيليين لإعادة الرهائن المتبقين إلى وطنهم.
وقال ويتكوف إن نتنياهو ملتزم بإعادة جميع الرهائن، لكنه وضع "خطًا أحمر" وهو ألا تكون حماس جزءًا من حكومة غزة بعد الحرب، كما استبعد نتنياهو أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة.
يقول محللون، بحسب نيويورك تايمز، إن الحديث عن تمديد المرحلة الأولى، يعكس كيف أن الآمال في التوصل إلى اتفاق للمرحلة الثانية ونهاية سريعة للحرب قد تتلاشى.
السؤال الذي يطرح الآن هو، إلى متى يمكن أن يستمر هذا التمديد؟ ويقول ديفيد ماكوفوسكي، زميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومستشار سابق في وزارة الخارجية الأميركية.
"بالنسبة لنتنياهو، هي مزيج من القناعة الاستراتيجية والحسابات السياسية. أعتقد أنه يعتقد حقًا أن القوة هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع حماس، وهذا يعززه الحساب السياسي لوزير المالية سموتريتش الذي قال إنه سيطيح بالحكومة إذا لم يقم رئيس الوزراء بالقضاء على حماس."
وأضاف ماكوفوسكي، بحسب واشنطن بوست، إذا كان على نتنياهو أن يختار بين المرحلة الثانية أو المزيد من الحرب، "أعتقد أنهم سيقاتلون."
إشارات من الرئيس ترامب
قال الرئيس دونالد ترامب إنه صاحب الفضل في وقف إطلاق النار، الذي ساعد ويتكوف في دفعه إلى خط النهاية بعد عام من المفاوضات التي قادتها إدارة بايدن ومصر وقطر.
لكن ترامب أرسل منذ ذلك الحين إشارات متضاربة بشأن الاتفاق. في وقت سابق من هذا الشهر، حدد موعدًا نهائيًا لحماس للإفراج عن جميع الرهائن، محذرًا من أن "الجحيم سوف ينفجر" إذا لم يفعلوا ذلك.
لكنه قال في النهاية إن الأمر يعود لإسرائيل، وجاء الموعد النهائي ومر دون أي تغيير.
وفي وقت لاحق اقترح الرئيس ترامب أن يتم نقل سكان غزة البالغ عددهم حوالي مليوني فلسطيني إلى دول أخرى وأن تتولى الولايات المتحدة زمام الأمور في القطاع وتطويره.
ورحب نتنياهو بالفكرة، التي رفضت من قبل الفلسطينيين والدول العربية، لكن ترامب تمسك بالخطة في مقابلة مع قناة فوكس نيوز خلال عطلة نهاية الأسبوع لكنه قال إنه "لا يفرضها".