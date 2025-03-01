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عربي-دولي

بعد اللقاء العاصف.. زيلينسكي: من المهم جدًا أن يتم سماع أوكرانيا

Lebanon 24
01-03-2025 | 04:25
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اعتبر الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي أنه كان من الضروري الاستمماع إلى وجهة نظر بلاده، وذلك بعد اللقاء العاصف الذي جمعه أمس الجمعة بنظيره الأميركي دونالد ترامب.

وقال في تصريحات اليوم السبت إنه "من المهم جدًا أن يتم سماع أوكرانيا".
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كما اعتبر أنه من الضروري عدم نسيان بلاده وموقفها حتى بعد انتهاء الحرب. (سكاي نيوز)


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