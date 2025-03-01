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إقتصاد

مأساة ستزداد خلال شهر.. سكان دولة عربية سيواجهون الجوع!

Lebanon 24
01-03-2025 | 10:00
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حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" من أنّ 4.4 ملايين شخص في الصومال قد يواجهون الجوع بحلول نيسان 2025 نتيجة تفاقم ظروف الجفاف والصراع وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
 
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ويمثل هذا العدد 23% من السكان، حيث يعاني حالياً 3.4 ملايين شخص من مستويات الأزمة أو انعدام الأمن الغذائي الحاد.
 
ويأتي هذا التحذير وسط نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 إلا بنسبة 12.4% فقط من أصل 1.42 مليار دولار مطلوبة.
 
 
وفي ما يلي أرقام تكشف واقع الصومال والجوع في البلاد:
 
- 3.4 ملايين شخص يعانون حالياً من أزمة الأمن الغذائي
 
- 23% من سكان الصومال سيُعانون انعدام الأمن الغذائي
 
- 1.7 مليون طفلٍ دون سنّ الخامسة يواجُهون سوء التغذية الحاد
 
- 466 ألف طفل يُواجهون سوء التغذية الحاد الشديد (بزيادة 9% عن العام الماضي)
 
- 4.4 ملايين شخص معرضون لخطر الجوع بحلول نيسان - حزيران 2025
 
أسباب الأزمة:
 
- تفاقم ظروف الجفاف
 
- هطول أمطار أقل من المتوسط
 
- الصراع المستمر
 
- ارتفاع أسعار المواد الغذائية
 
- تفشي الأمراض
 
الفئات الأكثر تضرراً:
 
- الأسر التي تُعاني انخفاض الغلة الزراعية
 
- النازحون داخلياً
 
- الرعاة ذوو الماشية المحدودة
 
حالة التمويل:
 
- 1.42 مليار دولار أميركي
 
- نقص حاد في التمويل أدّى إلى تقليص برامج إنقاذ الأرواح
 
- المتوافر: 12.4% فقط من المبلغ المطلوب (العربي الجديد)

إقتصاد

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