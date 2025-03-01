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عربي-دولي

بعد العثور على جثتيهما داخل المنزل.. هذا جديد قضية النجم السينمائي الشهير وزوجته

Lebanon 24
01-03-2025 | 05:17
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رجح المحققون أن يكون النجم السينمائي الشهير جين هاكمان قد توفي قبل 9 أيام من العثور على جثته إلى جانب جثة زوجته بيتسي أراكاوا في منزلهما.

وأعلن قائد شرطة سانتا فيه "أدان ميندوزا"، خلال مؤتمر، أن الفحص الأولي لجهاز تنظيم ضربات القلب الخاص بهاكمان أظهر أن "آخر نشاط له سُجّل في 17 شباط"، مما يشير إلى أن هذا التاريخ كان على الأرجح "آخر يوم في حياة" الممثل البالغ من العمر 95 عاما.
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وأضاف ميندوزا أن فرضية التسمم بأول أكسيد الكربون "تبدو مستبعدة"، وذلك بعدما طرحت ابنة الزوجين هذه الفرضية في وسائل الإعلام. وأكدت الاختبارات التي أجريت على الجثتين أن النتائج كانت "سلبية" بالنسبة لأول أكسيد الكربون. كما لفت إلى عدم العثور على أي آثار لصدمات أو إصابات على الجثتين، مما يرجح أن الوفاة لم تكن نتيجة حادث عنيف.

وعُثر على جثة هاكمان في غرفة المعيشة مرتديا ملابسه كاملة، مع وجود نظارات شمسية قريبة منه. بينما وُجدت جثة زوجته بيتسي أراكاوا (63 عاما)، عازفة البيانو الكلاسيكية، في الحمام بالقرب من سخان، مع وجود حبوب متناثرة حولها. كما عُثر على جيفة أحد كلابهما في المنزل.

وأشار ميندوزا إلى أن جثة الزوجة بدأت تتحلل، مما يدل على مرور بعض الوقت منذ وفاتها. ولم تُكشف بعد طبيعة الحبوب التي عُثر عليها، لكن التحقيقات لا تستبعد أي فرضية، بما في ذلك احتمال الانتحار أو تناول جرعة زائدة من الأدوية.

ومن المتوقع أن تستغرق نتائج تشريح الجثة واختبارات السموم عدة أسابيع، وفقا لتصريحات الشرطة. وأكد ميندوزا أن التحقيق لا يزال مفتوحا، وأنه لم يتم استبعاد أي سيناريو محتمل.

ويُعتبر جين هاكمان أحد أبرز نجوم السينما الأميركية، حيث لعب أدوارا رئيسية في أفلام شهيرة مثل "ذي فرنش كونكشن" (1971)، الذي فاز عنه بجائزة أوسكار لأفضل ممثل، و"أنفورغيفن" (1992)، الذي حصل عنه على جائزة أوسكار لأفضل ممثل مساعد.

كما شارك في أفلام أخرى بارزة مثل "إيزي رايدر" و"تاكسي درايفر"، والتي ساهمت في تشكيل حركة "نيو هوليوود" السينمائية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وكان آخر ظهور لهاكمان على الشاشة في فيلم "ويلكوم تو مووسبورت" عام 2004، قبل أن يعلن اعتزاله رسميا في عام 2008.

وأثارت وفاة هاكمان وزوجته صدمة في الأوساط الفنية، حيث يُعتبر أحد أعظم الممثلين في تاريخ السينما الأميركية. وتلقى الممثل 5 ترشيحات لجوائز أوسكار، وفاز باثنتين منها، بالإضافة إلى 8 ترشيحات لغولدن غلوب، فاز بأربع منها.

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