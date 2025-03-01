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القوات الروسية تسيطر على بلدتين وتدمر 48 مسيرة أوكرانية

Lebanon 24
01-03-2025 | 06:45
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تواصل القوات الروسية تقدمها في جبهات القتال في شرق أوكرانيا، حيث أعلنت عن سيطرتها على بلدتين جديدتين في شرق أوكرانيا، كما أعلنت عن إسقاط وتدمير 48 طائرة أوكرانية مسيرة.
تفصيلا، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في مقاطعة دونيتسك بشرق أوكرانيا.
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وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنه "نتيجة لعمليات هجومية نشطة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة ’الشرق‘ الروسية، من تحرير بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مشيرة إلى أنه تم استهداف تشكيلات لواء ميكانيكي للقوات الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي ولواء للحرس الوطني في مقاطعتي دونيتسك ودنيبروبيتروفسك.
وأشار البيان إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 160 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و10 سيارات، و3 قطع مدفعية ميدانية، بما فيها مدفعية ذاتية الحركة من طراز "كراب" عيار 155 ملم، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية.
وعلى الصعيد ذاته، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت ما يصل إلى 48 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم تدمير 21 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة تفير لوحدها، و11 طائرة مسيرة فوق أراضي شبه جزيرة القرم.
كما تم تدمير وإسقاط 5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 مسيرات فوق أراضي كل من مقاطعتي بيلغورود وروستوف، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي كل من مقاطعتي سمولينسك وليبيتسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك. (سكاي نيوز)
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