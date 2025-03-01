آخر بيان عن صحة البابا فرنسيس.. ماذا أعلن الفاتيكان؟

أمضى البابا فرنسيس الذي أُدخل المستشفى منذ أسبوعين للعلاج من التهاب في الرئتين، ليلة هادئة بعد تعرضه لأزمة تنفس، حسبما أعلن الفاتيكان في بيان، اليوم السبت.

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وقال الفاتيكان في بيان إن "البابا أمضى ليلة هادئة وهو يستريح"، مشيراً إلى أن "البابا وُضع على جهاز تنفس اصطناعي بسبب أزمة تنفس عرضية الجمعة".

ونقل مصدر في الفاتيكان عن أطبائه قولهم إن معرفة ما إذا كانت مشكلة التنفس هذه قد أدت إلى تفاقم حالته أم لا ستستغرق 24 إلى 48 ساعة.

وأضاف المصدر أنّ البابا "ليس خارج الخطر" لكنه "في حالة معنوية جيدة".

وأدخل فرنسيس (88 عاماً) المستشفى في 14 شباط بسبب التهاب في الشعب الهوائية لكن حالته تدهورت إلى التهاب في الرئتين.

وحذر خبراء طبيون من أن عمر فرنسيس والمرض التنفسي المزمن الذي يعاني منه يعني أن التعافي المستدام سيستغرق وقتاً.

وكان البابا، رأس الكنيسة التي تضم قرابة 1,4 مليار كاثوليكي في العالم، قد خضع لعملية استئصال جزء من إحدى رئتيه عندما كان شابا وعانى من مشاكل صحية متزايدة في السنوات الأخيرة.

والبابا عرضة للإصابة بالتهاب الشعب الهوائية ويعاني من آلام في الورك والركبة مما اضطره للتنقل بمساعدة كرسي متحرك.

ومع ذلك، يواصل البابا فرنسيس العمل من الجناح الخاص بالمستشفى في الطابق العاشر من فندق جيميلي.

كذلك، يُجري البابا تمارين التنفس بين الراحة والصلاة، وفقاً للفاتيكان. (الحرة)