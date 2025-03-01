Advertisement

عربي-دولي

مصر ترفض مشاركة أي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر في أمنه

Lebanon 24
01-03-2025 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1327562-638764350005333874.png
Doc-P-1327562-638764350005333874.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت مصر، السبت، رفضها مشاركة أي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر، في أمنه وحوكمته.
جاء ذلك خلال رسالة شفهية نقلها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الإريتري أسياس أفورقي، بشأن تعزيز العلاقات الثنائية وتطوريها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك للبلدين.
Advertisement
وشهد لقاء عبد العاطي مع أفورقي، وفقا لبيان الخارجية المصرية، تبادلا للرؤى بالنسبة للقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في القارة الإفريقية، وسبل دعم السلم والأمن بمنطقة القرن الإفريقي، وتحديدا دعم الصومال في مكافحة الإرهاب وبسط سيادته على كامل أراضيه.
كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع فى السودان وأهمية تقديم كافة أوجه الدعم للدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه.
وحسب البيان، تناول اللقاء أيضا الأوضاع في ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقى، فضلا عن التطورات في البحر الأحمر، ورفض مشاركة أي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر في أمنه وحوكمته. (سكاي نيوز)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:14 | 2025-03-01
14:30 | 2025-03-01
14:20 | 2025-03-01
14:07 | 2025-03-01
13:40 | 2025-03-01
13:25 | 2025-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24