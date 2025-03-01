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زعيم الحوثيين يتوعد تل أبيب بوضعها "تحت النار"

Lebanon 24
01-03-2025 | 07:49
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توعد زعيم جماعة الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، الجمعة، تل أبيب بأنها ستكون "تحت النار" في حال استئناف حربها على قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة شهر رمضان المبارك، نقلتها وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للجماعة.
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وقال الحوثي: "نؤكد ثبات موقفنا والتزامنا الديني والإنساني والأخلاقي في نصرة الشعب الفلسطيني، وإخوتنا المجاهدين في الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس.

وأضاف: "نراقب محاولات إسرائيل التهرب من وقف إطلاق النار في غزة والالتفاف على استحقاقات المرحلة الثانية".

وشدد الحوثي، على أن "عودة الحرب على غزة سيصاحبه عودة كل كيان العدو (إسرائيل)، وفي مقدمته يافا المحتلة المسماة (تل أبيب) تحت النار".

وهدد بعودة "التدخل العسكري في مختلف المسارات". (الاناضول)
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