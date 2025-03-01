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عربي-دولي

مصر: لدينا خطة متكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

Lebanon 24
01-03-2025 | 07:33
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بحث رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، السبت، مع رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية، محمد مصطفى، ملامح خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة التى ستعرض على القمة العربية المرتقبة في القاهرة.

وقال رئيس الوزراء المصري، خلال استقباله لنظيره الفلسطيني، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت الحكومة المصرية بإعداد خطة متكاملة للتعافى المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مع الإبقاء على المواطنين الفلسطينيين في القطاع أثناء عملية إعادة الإعمار.
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وشدد مدبولي على أن "مصر تبذل قصارى جهودها من أجل دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى الشقيق، سواء من خلال استمرار الجهود لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، أو إعادة الإعمار في قطاع غزة".

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصانى، بأن الاجتماع تناول جهود التنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني لمتابعة الانتهاء من صياغة خطة إعادة الإعمار، تمهيدا لعرضها على القمة العربية الطارئة المقرر عقدها يوم 4 مارس الجاري، بالإضافة إلى التنسيق مع المؤسسات الأممية الإنسانية للمساهمة في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء فلسطين عن تقديره للجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، مثمنا جهود الرئيس المصري لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وجهود إعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك الجهود التي تقوم بها كافة مؤسسات الدولة المصرية.

وقد حضر اللقاء من الجانب المصري وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بدر عبدالعاطي، ومن الجانب الفلسطيني وزير التخطيط والتعاون الدولي، وائل زقوت، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح.
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