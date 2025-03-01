الشرطة الإسرائيلية تعتقل مستوطنًا بتهمة التجسس لصالح إيران

Advertisement

ووفقا لبيان مشترك صادر عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية يواجه المتهم البالع من العمر 26 عاما تهمة التواصل مع عميل أجنبي لعدة أشهر، ونفذ مهام استخباراتية حساسة بناء على تعليماتها، ومن المقرر تقديم لائحة اتهام خطيرة ضده اليوم الخميس في المحكمة المركزية باللد.وبحسب البيان تشمل المهام التي نفذها "كي طوب" رش عبارات جرافيتي في مناطق مختلفة من بتاح تكفا ورأس العين، بالإضافة إلى محاولته تصوير منزل رئيس جهاز الشاباك "رونين بار" وقواعد عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي.كما كشفت التحقيقات أنه عرض بشكل شخصي تصوير منزل وزير الجيش السابق بيني غانتس، لكن هذه المهمة لم تُنفذ في النهاية.وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم كان على علم بأنه يتواصل مع جهة إيرانية، حيث قام بإجراء بحث عبر الإنترنت وتتبع تقارير إعلامية حول هذا الموضوع، ومع ذلك، لم يتردد في تنفيذ التعليمات التي تلقاها، رغم معرفته بطبيعتها الخطيرة.