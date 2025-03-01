Advertisement

عربي-دولي

مصر وفلسطين تستعرضان خطة إعمار غزة قبل عرضها على القمة العربية

Lebanon 24
01-03-2025 | 09:06
A-
A+

Doc-P-1327600-638764421659596318.jpg
Doc-P-1327600-638764421659596318.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره الفلسطيني محمد مصطفى اليوم في القاهرة خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، قبل عرضها على القمة العربية.
وأفاد بيان لرئاسة الوزراء في مصر، أن مدبولي، استهل اللقاء مع مصطفى، بتجديد التأكيد على دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، لاسيما الحق في تقرير المصير واستقلال الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
Advertisement
وأشار مدبولي، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعدت الحكومة المصرية خطة متكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مع الإبقاء على المواطنين الفلسطينيين في القطاع أثناء عملية إعادة الإعمار.
وشدد رئيس الوزراء المصري، على أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، سواء من خلال استمرار الجهود لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكل مراحله، أو إعادة الإعمار في قطاع غزة.
من جهته، أعرب رئيس وزراء فلسطين عن تقديره للجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، مثمنا جهود السيسي، لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وجهود إعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك الجهود التي تقوم بها كل مؤسسات الدولة المصرية، بحسب البيان.
وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصانى، إن الاجتماع تناول جهود التنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني لمتابعة الانتهاء من صياغة خطة إعادة الإعمار، تمهيدا لعرضها على القمة العربية الطارئة المُقرر عقدها يوم 4 اذار الجاري، بالإضافة إلى التنسيق مع المؤسسات الأممية الإنسانية للمساهمة في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
 (روسيا اليوم)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:14 | 2025-03-01
14:30 | 2025-03-01
14:20 | 2025-03-01
14:07 | 2025-03-01
13:40 | 2025-03-01
13:25 | 2025-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24