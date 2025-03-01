مصر وفلسطين تستعرضان خطة إعمار غزة قبل عرضها على القمة العربية

بحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره الفلسطيني محمد مصطفى اليوم في القاهرة خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، قبل عرضها على القمة العربية.

وأفاد بيان لرئاسة الوزراء في مصر، أن مدبولي، استهل اللقاء مع مصطفى، بتجديد التأكيد على دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، لاسيما الحق في تقرير المصير واستقلال الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

Advertisement

وأشار مدبولي، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعدت الحكومة المصرية خطة متكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مع الإبقاء على المواطنين الفلسطينيين في القطاع أثناء عملية إعادة الإعمار.

وشدد رئيس الوزراء المصري، على أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، سواء من خلال استمرار الجهود لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكل مراحله، أو إعادة الإعمار في قطاع غزة.

من جهته، أعرب رئيس وزراء فلسطين عن تقديره للجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، مثمنا جهود السيسي، لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وجهود إعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك الجهود التي تقوم بها كل مؤسسات الدولة المصرية، بحسب البيان.

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصانى، إن الاجتماع تناول جهود التنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني لمتابعة الانتهاء من صياغة خطة إعادة الإعمار، تمهيدا لعرضها على القمة العربية الطارئة المُقرر عقدها يوم 4 اذار الجاري، بالإضافة إلى التنسيق مع المؤسسات الأممية الإنسانية للمساهمة في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

(روسيا اليوم)