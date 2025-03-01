منظمة حقوقية: عدم مساءلة جنود إسرائيل ضوء أخضر لجرائمهم بالضفة

Advertisement

قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (منظمة حقوقية)، السبت، إن عدم مساءلة الجنود الإسرائيليين عن جرائمهم وانتهاكاتهم بالضفة الغربية المحتلة، شكل ضوءا أخضر لهم لارتكاب مزيد منها.وبين مدير برنامج المساءلة في الحركة عايد أبو قطيش، للأناضول، أن "الجيش الإسرائيلي قتل منذ مطلع العام الجاري 16 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية، دون أن يشكلوا خطرا حقيقيا على جنوده".وأشار أبو قطيش إلى أن هناك نوعا من "استسهال إطلاق النار من قبل جنود إسرائيل على الأطفال الفلسطينيين، وهو ما زاد عدد من يتعرضون للقتل أو الإصابة بينهم".وشدد على أن "عدم إخضاع الجنود الإسرائيليين مرتكبي الانتهاكات بحق الفلسطينيين للمساءلة كان بمثابة ضوء أخضر لهم لمواصلة أعمالهم".ولفت إلى حادثة مقتل الطفل الفلسطيني أيمن الهيموني (13 عاما)، في 21 شباط المنصرم، بمدينة الخليل جنوبي الضفة، موضحًا أن "الطفل لم يشكل أي خطر على الجنود لحظة إطلاق النار عليه وقتله".أبو قطيش سلط الضوء على "تعمد الجنود الإسرائيليين وبشكل تكرر مؤخرا، احتجاز سيارات الإسعاف التي تنقل المصابين، إلى جانب حالات اعتداء على أهالي المصابين، حتى تحول ذلك إلى نمط في سلوك الجيش".