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عربي-دولي

رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق: زيلنسكي تعمّد استفزاز ترامب

Lebanon 24
01-03-2025 | 10:25
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أكد رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق نيكولاي أزاروف أن فلاديمير زيلينسكي توجه إلى واشنطن بنيّة مبيتة، وأن الاعتقاد بأن تصرفه خلال لقائه الرئيس دونالد ترامب كان عفويا "وهم كبير".
وأوضح أزاروف، في تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن هذا السيناريو كان قد تم التخطيط له مسبقا في لندن وباريس، وأن زيلينسكي كان على علم بأنه لن يوقع أي اتفاقيات تتعلق بصفقة المعادن الثمينة خلال زيارته.
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وأضاف أزاروف: "طوال حياته الواعية، كان زيلينسكي، بصراحة، مهرجا. لقد كان يؤدي أدوارا وفق سيناريوهات مكتوبة مسبقا. لذا، فإن الاعتقاد بأن تصرفه كان عفويا هو وهم كبير".
وتابع أزاروف أن زيلينسكي تصرف بشكل مماثل في بداية فبراير، عندما استقبل وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، الذي كان في زيارة إلى كييف، حيث جعله ينتظر أربع ساعات قبل أن يلتقيه، ثم صرح شفهيا بأنه لن يوقع أي اتفاقيات، وطرده من مكتبه. وأشار أزاروف إلى أن هذا الحادث يتوافق تماما مع الاستراتيجية والسيناريو الذي تم التخطيط له مسبقا.
وأوضح أزاروف أن القادة الغربيين، بما في ذلك قادة بريطانيا، لديهم خلافات استراتيجية مع ترامب. فبينما لا يرغب ترامب في إنفاق المزيد من الأموال على النزاع في أوكرانيا ويعتقد أن زيلينسكي يجب أن يغادر منصبه، فإن الأوروبيين والبريطانيين يعتقدون العكس، ويرون ضرورة مواصلة الضغط على روسيا.
وقال أزاروف: "لقد وضعوا لزيلينسكي هذا السيناريو: هيا يا فتى، اذهب وأحدث فضيحة. أنت لست بحاجة إلى السلام، ولا إلى هذه الصفقة. لذا، افعل كل ما بوسعك لإفشال مفاوضات السلام والصفقة. دعهم يرون أنك
رجل قوي، وأنك لا تعترف بترامب". (روسيا اليوم)
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