الصين تحث قادة الذكاء الاصطناعي على تجنب زيارة الولايات المتحدة

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دعت السلطات الصينية كبار رواد الأعمال والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي إلى تجنب زيارة الولايات المتحدة، في خطوة تعكس رؤية بكين لهذه التقنية كمجال ذي أولوية اقتصادية وأمنية وطنية، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة.وتخشى السلطات من أن يؤدي سفر الخبراء الصينيين في الذكاء الاصطناعي إلى الخارج، إلى إفشاء معلومات سرية حول التقدم الذي تحرزه البلاد في هذا المجال. كما تعبر عن قلقها من احتمال احتجاز المسؤولين التنفيذيين واستخدامهم كورقة تفاوض في المحادثات الأميركية-الصينية، في تكرار لما حدث مع مسؤولة في شركة "هواوي"، احتجزت في كندا بناء على طلب واشنطن خلال الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب.وتضغط بكين بشكل متزايد على رواد الأعمال في المجالات المتقدمة لضمان التزامهم بالمصالح الوطنية.