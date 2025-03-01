Advertisement

عربي-دولي

الصين تحث قادة الذكاء الاصطناعي على تجنب زيارة الولايات المتحدة

Lebanon 24
01-03-2025 | 10:49
A-
A+
Doc-P-1327627-638764485306212811.jpeg
Doc-P-1327627-638764485306212811.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعت السلطات الصينية كبار رواد الأعمال والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي إلى تجنب زيارة الولايات المتحدة، في خطوة تعكس رؤية بكين لهذه التقنية كمجال ذي أولوية اقتصادية وأمنية وطنية، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة.
Advertisement

وتخشى السلطات من أن يؤدي سفر الخبراء الصينيين في الذكاء الاصطناعي إلى الخارج، إلى إفشاء معلومات سرية حول التقدم الذي تحرزه البلاد في هذا المجال. كما تعبر عن قلقها من احتمال احتجاز المسؤولين التنفيذيين واستخدامهم كورقة تفاوض في المحادثات الأميركية-الصينية، في تكرار لما حدث مع مسؤولة في شركة "هواوي"، احتجزت في كندا بناء على طلب واشنطن خلال الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب.

وتضغط بكين بشكل متزايد على رواد الأعمال في المجالات المتقدمة لضمان التزامهم بالمصالح الوطنية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:14 | 2025-03-01
14:30 | 2025-03-01
14:20 | 2025-03-01
14:07 | 2025-03-01
13:40 | 2025-03-01
13:25 | 2025-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24