بالفيديو.. عملية أميركية في سوريا تستهدف قياديا في "القاعدة"

قالت القيادة المركزية الأميركية، السبت، إنها شنت غارة جوية دقيقة في سوريا استهدفت قياديا كبيرا في جماعة تابعة لتنظيم القاعدة وقتلته.



وأضافت القيادة أنها قتلت محمد يوسف ضياء تالاي القائد العسكري البارز في تنظيم حراس الدين التابع لتنظيم القاعدة.



وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا قائد القيادة المركزية الأميركية "كما قلنا في الماضي، سنواصل ملاحقة هؤلاء الإرهابيين بلا هوادة من أجل الدفاع عن وطننا، وعن مواطني الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة".

وبثت القيادة المركزية فيديو لعملية الاستهداف في سوريا التي جرت في الثالث والعشرين من شباط الماضي.

CENTCOM Forces Kill the Senior Military Leader of Al-Qaeda Affiliate Hurras al-Din (HaD) in Syria



On Feb. 23, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a precision airstrike in Northwest Syria, targeting and killing Muhammed Yusuf Ziya Talay, the senior military leader of… pic.twitter.com/trhDvgdgne — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2025 Advertisement

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من استهداف قيادي آخر بالتنظيم، وفق ما أعلن الجيش الأميركي. (الحرة)