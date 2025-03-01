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عربي-دولي
في أوّل يوم برمضان وقبل الآذان.. جريمة مروّعة تهزّ مصر
Lebanon 24
01-03-2025
|
15:14
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شهدت محافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة واقعة مأسوية قبل أذان المغرب في أول أيام شهر رمضان بمشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة انتهت بسقوط ضحايا ومصابين.
ولقي شخصان مصرعهما بينما أصيب 2 بينهما سيدة بطلق ناري في مشاجرة وقعت بين عائلتين بعزبة المحمودية التابعة لقرية البرنس بمركز أطسا بمحافظة الفيوم قبل أذان المغرب وذلك بسبب خلافات الجيرة.
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وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من مأمور قسم شرطة أطسا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات بينهما على قطعة أرض أسفرت عن وقوع ضحايا ومصابين.
وبدأت المشاجرة بـ "الشوم والعصى" وتطورت إلى تبادل إطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرع الشخصين وإصابة السيدة بطلق ناري من الأسلحة النارية التي تم استخدامها في المشاجرة.
وعملت الأجهزة الأمنية الطبية على نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة لحين انتهاء التحقيقات.
وأكد شهود عيان لوسائل إعلام محلية مصرية أن المشاجرة اندلعت بين العائلتين بعزبة المحمودية بمركز أطسا بسبب خلافات الجيرة بين العائلتين حول قطعة أرض بينهما. (روسيا اليوم)
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