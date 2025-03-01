16
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد اشتباكات دامية بين الأمن السوري ومسلحين.. الهدوء يعود إلى جرمانا
Lebanon 24
01-03-2025
|
23:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد الأحداث التي شهدتها على مدار الجمعة والسبت، عاد الهدوء إلى مدينة جرمانا وذلك بعد أن تم الاتفاق على انسحاب كامل الفصائل المحلية في ضاحية جرمانا قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
Advertisement
وكان قد جرى في وقت سابق من السبت، اشتباك بين عناصر أمن تابعين للسلطة السورية الجديدة ومسلحين محليين درو في ساحة السيوف بالمدينة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 9 بجروح بينهم إصابة بحالة قطع وريد، تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وتوقيف عنصرين من الأمن العام.
ووفقاً للمعلومات، تعهدت اللجان الشعبية في جرمانا بتسليم القاتل والجثة للهيئات المختصة ليتحمل المسؤولية، إلا أن أهالي المليحة رفضوا التوصل إلى صلح وهددوا بشن هجوم على مدينة جرمانا.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مدير مديرية أمن ريف دمشق حسام الطحان السبت قوله إن الحاجز أوقف الجمعة، عناصر تابعين لوزارة الدفاع أثناء دخولهم المنطقة لزيارة أقاربهم. وبعدما سلموا أسلحتهم، تعرضوا للضرب "قبل أن يتم استهداف سيارتهم بإطلاق نار مباشر"، ما أسفر عن مقتل أحد العناصر وإصابة آخر.
إثر ذلك، هاجم مسلحون محليون مركزا للشرطة في جرمانا، وتم طرد العناصر منه، وفق طحان الذي أكد مواصلة "جهودنا بالتعاون مع الوجهاء في مدينة جرمانا لملاحقة جميع المتورطين في حادثة إطلاق النار"، منبها من تداعيات حوادث مماثلة على "أمن واستقرار ووحدة سوريا". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن علاقة زوجته بـ "ماهر الأسد".. هذه حقيقة تصريح المخرج السوري الشهير
Lebanon 24
عن علاقة زوجته بـ "ماهر الأسد".. هذه حقيقة تصريح المخرج السوري الشهير
08:03 | 2025-03-01
01/03/2025 08:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتستغيث.. الفاشينيستا الشهيرة تُثير الجدل: شرطة دبي تبتزني
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتستغيث.. الفاشينيستا الشهيرة تُثير الجدل: شرطة دبي تبتزني
04:49 | 2025-03-01
01/03/2025 04:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. "راجمة صواريخ" في بيروت!
Lebanon 24
بالصورة.. "راجمة صواريخ" في بيروت!
14:45 | 2025-03-01
01/03/2025 02:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فترة من الغياب.. صورة جديدة تؤكد انفصال ابن إيلي صعب عن خطيبته
Lebanon 24
بعد فترة من الغياب.. صورة جديدة تؤكد انفصال ابن إيلي صعب عن خطيبته
15:33 | 2025-03-01
01/03/2025 03:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"الإقتراب يعني السحق".. "تحذير" من وهاب!
Lebanon 24
"الإقتراب يعني السحق".. "تحذير" من وهاب!
14:05 | 2025-03-01
01/03/2025 02:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:46 | 2025-03-02
حماس ترد على نتنياهو: وقف المساعدات "انقلاب سافر على اتفاق غزة"
02:19 | 2025-03-02
نتنياهو يوقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.. ويحذر حماس
02:00 | 2025-03-02
ماذا بعد المشادة غير المسبوقة في المكتب البيضاوي؟
01:55 | 2025-03-02
في أول أيام رمضان.. رجل يقتل والده ويحرق جثته!
01:44 | 2025-03-02
هل باستطاعة "حزب الله" الوصول إلى حيفا؟ خبيرٌ يكشف
01:20 | 2025-03-02
بلدان عربية تحدد بداية رمضان في تواريخ مختلفة
فيديو
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
04:00 | 2025-03-01
02/03/2025 10:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
02:31 | 2025-02-27
02/03/2025 10:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
04:27 | 2025-02-26
02/03/2025 10:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24